Fortaleza anuncia a compra de Yago Pikachu

O Fortaleza anunciou a compra/renovação do meia Yago Pikachu. Afinal, nesta segunda-feira (25), dia de Natal, o Leão oficializou o pagamento de 100% dos direitos do atleta por R$ 2,4 milhões (US$ 500 mil) para o Shimizu S-Pulse, parcelados durante o ano. Agora, ele assina contrato válido até o final de 2025. O atual vínculo, vale lembrar, valia até dezembro deste ano.

Yago Pikachu é um dos maiores nomes do Fortaleza nos últimos anos. Vale lembrar que ele foi contratado pelo Leão em março de 2021, onde ficou até julho do ano passado. Na ocasião, vale lembrar, foi vendido para o clube japonês. Em janeiro deste ano, foi emprestado para o clube nordestino. Agora, porém, foi adquirido em definitivo.

Ao todo, são 42 gols em 168 gols. Pikachu soma ainda 24 assistências, curiosamente oito em cada ano. O melhor ano dele pelo Fortaleza foi justamente em 2023, quando fez 13 gols em 74 embates. Ainda em 2023, foi vice-campeão da Sul-Americana.

“Para começar a sequência dos presentes natalinos, viemos confirmar a recompra do Yago Pikachu. Estamos comprando ele novamente do Shimizu S-Pulse, do Japão, por US$ 500 mil parcelados durante o ano. É um atleta de excelente performance no Clube com uma minutagem altíssima, de gols importantes em campeonatos estaduais, no título da Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, Libertadores e Sulamericana e Série A com vitórias marcantes” falou o CEO do Fortaleza Marcelo Paz.

Além dessas grandes marcas, Yago Pikachu é o autor do título do bicampeonato do Nordeste de 2022 e foi atuante nas campanhas históricas do Brasileirão 2021 e 2022; Copa do Brasil de 2021; Libertadores de 2022 e 2023, além de ter sido tricampeão cearense (2021-2023). No ano de 2021, foi premiado como o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro Série A.

Yago Pikachu tem 31 anos e é paraense. Assim, começou a carreira no Paysndu, onde ficou de 2012 a 2015. Depois, defendeu ainda o Vasco da Gama, entre 2016 e 2020.

“Então, o Yago Pikachu é um atleta decisivo com gols e assistências, polivalente. Muito identificado com o nosso clube, um ídolo da torcida, e muito das crianças a redor do país. É um atleta que temos carinho de estar conosco de novo, de renovar esse vínculo, agora por mais dois anos e com a opção de um terceiro. É um pedido também do Vojvoda, também damos esse presente para a torcida do Fortaleza, que tenho certeza que gostaria muito da permanência dele. E o Pikachu é de novo do Fortaleza e vai seguir por mais tempo nos ajudando com o espírito vencedor que ele tem”, finalizou o CEO.

Vale lembrar ainda que esta é a terceira renovação do Fortaleza confirmada para 2024. Afinal, antes de Yago Pikachu, o Leão renovou com o atacante Pedro Rocha e com o volante Lucas Sasha. Por outro lado, o Tricolor de Aço emprestou o atacante Edinho para o Paysandu.

