Garota argentina chora com ida de De La Cruz para o Flamengo

Uma pequena torcedora argentina, chamada Julia, está viralizando nas redes sociais. Afinal, aparece um vídeo chorando e lamentando a saída do meia De La Cruz do River Plate para o Flamengo. A menina tem seis anos e foi filmada pela mãe.

Ela reforçou que sempre apoiará o jogador e torcerá por ele, mesmo agora no algoz do clube na Libertadores de 2019. A pequena, aliás, entrou em um jogo do River Plate de mãos dadas com De La Cruz, há cerca de dois meses, junto com o irmão, Pocho.

“Quando a sua equipe enfrentar o River, meu coração vai ficar um pouco dividido. Mas entende que sempre vou ser River, mas sempre vou ser sua amiga. Aqui sempre vai ter uma amiga De La Crucita”, disse a pequena fã de De La Cruz.

Julia destacou ainda que temia que De La Cruz saísse do River Plate se continuasse com boas atuações. Por fim, ela reforçou que sempre será grata ao uruguaio de 26 anos.

“No Brasil, eles são muito bons. Por isso eu dizia: ‘Não jogue tão bem para que não vá para outra equipe’. De La Cruz, espero que fique bem no Brasil, obrigada por tudo o que fez no River, por todo carinho. Se leu a carta que dei, espero que volte ao River e sempre se lembre do River”, continuou a pequena.

Sobre De La Cruz

O meio-campista é um desejo antigo do Flamengo, que pagou cerca de US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões), o valor da multa junto ao River Plate. Nascido em Montevidéu, o atleta, então, se profissionalizou em 2015, quando defendia as cores do Liverpool, do Uruguai.

Em 2017, acertou com o River Plate, onde conquistou a Libertadores, Recopa Sul-Americana e Campeonato Argentino. Nesse tempo, foram 211 jogos e 36 gols, que lhe renderam convocações para a seleção do Uruguai. Com a celeste olímpica, o meio-campista soma 25 jogos e cinco gols marcados. Por fim, o meio-campista é irmão de Carlos Sánchez, ex-Santos e atualmente no Peñarol.

Raio-X de De La Cruz

Nome: Diego Nicolás De La Cruz Arcosa

Data de nascimento: 01/06/1997

Clubes: Liverpool (URU) e River Plate (ARG)

Idade: 26 anos

Liverpool/URU (2015 a 2017)

River Plate/ARG (2017 a 2023)

Defende a seleção do Uruguai desde 2020

Títulos na carreira: River Plate – Copa Argentina (2017 e 2019), Supercopa Argentina (2017 e 2019), Conmebol Libertadores (2018), Recopa Sul-Americana (2019), Campeonato Argentino (2021 e 2023) e Trofeo de Campeones (2021 e 2023). Seleção Uruguaia – Sul-Americano Sub-20 (2017).

