André entra na mira do Manchester City

André em ação contra o Manchester City na final do Mundial, na última sexta (22) - (crédito: Foto: LUCAS MERÇON /FLUMINENSE FC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense pode ter outra perda em breve para o Manchester City, afinal, o volante André desperta interesse do clube inglês. Pelo menos é o que garante o jornal espanhol “Mundo Deportivo”. Vale lembrar que as duas equipes se enfrentaram na última sexta-feira (22), pela final do Mundial de Clubes, com vitória de 4 a 0 dos europeus.

Após a partida, o treinador Fernando Diniz destacou que Pep Guardiola, comandante do Manchester City, elogiou os atletas do Fluminense, especialmente os mais jovens. Após a partida, vale lembrar, o próprio André comentou sobre o seu futuro, o deixando em aberto.

“Na verdade, não tem nada certo ainda. Como eu sempre falo. Eu tenho contrato (com o Fluminense) até 2025 . É óbvio que vão acontecer muitas coisas, não só para mim, mas para muitos jogadores. Agora é aproveitar as férias, desligar do futebol, esquecer o futebol. Aproveitar meu filho, minha família, que esse ano eu ficava mais tempo fora do que em casa. Então agora é isso”, comentou André, à “CazéTV”.

André é baiano e está com 22 anos. Ele defendeu o Bahia nas categorias de base, mas se profissionalizou pelo Fluminense em 2020. No clube carioca, são quatro gols e três assistências em 170 partidas. Além da Libertadores de 2023, o volante conquistou ainda os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023. Nestas temporadas, aliás, também beliscou a Taça Guanabara. André, aliás, tem sido convocado pelo próprio Fernando Diniz para a Seleção Brasileira profissional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.