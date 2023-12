Santos vê procura por Marcos Leonardo diminuir, após queda

Marcos Leonardo deve deixar o Santos em 2024 - (crédito: Foto: Ivan Storti/Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos segue com esperança de conseguir uma boa venda na janela de transferências europeia com o centroavante Marcos Leonardo. O camisa 9 terminou a temporada em baixa e o Peixe viu uma queda na procura pelo seu artilheiro. Contudo, a diretoria do Alvinegro Praiano acredita que o jogador ainda pode render uma boa quantia.

Marcos Leonardo passou a temporada inteira sendo alvo de clubes europeu. No meio do ano, a Roma, da Itália, chegou a estar próximo de acertar a contratação do jogador, mas o Santos resistiu e permaneceu com seu centroavante. Depois, foi a vez de os ingleses Arsenal e do Newcastle sinalizarem interesse na contratação do atleta, mas o Peixe não recebeu nenhuma oferta. Contudo, o clube sabia que no final do ano, seria muito difícil segurar o atleta.

O centroavante sempre deixou claro o interesse de se transferir para a Europa. Contudo, ele termina o ano de 2023 em baixa, fora da convocação do Pré-Olímpico sem gols por oito partidas. Apesar de ainda receber contatos, procuras e sondagens pelo centroavante, a maioria dos clubes é de uma prateleira inferior à anterior.

Em crise financeira, o Santos sabe que o seu camisa 9 é a principal esperança de uma boa venda. O clube já definiu que não deve vender por menos de 18 milhões de euros (R$96 milhões aproximadamente), valor que a Roma ofereceu no meio do ano. Mesmo com a queda de rendimento no fim da temporada e a preocupação em relação ao futuro, o Santos mantém a esperança de conseguir vender Marcos Leonardo pelo preço desejado. Em janeiro, o jogador deve analisar as ofertas e definir seu futuro.

