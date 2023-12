Icardi se choca com a trave e passa Natal com olho roxo

Icardi passou a ceia de Natal com o olho roxo - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram) Jogada10 Jogada10

Atacante do Galatasaray, da Turquia, o argentino Mauro Icardi passou o natal com o olho roxo por conta de um motivo inusitado. Afinal, ele se chocou com a trave no empate em 0 a 0 com o Fenerbahçe, no último domingo (24), pelo Campeonato Turco. Assim, foi uma comemoração para lá de inusitada, pois entrou em campo poucas horas antes da ceia.

Mauro Icardi se chocou com Djiku. Dessa forma, acabou se desequilibrou e acabou indo com o rosto na trave. Horas depois, ele registrou o olho roxo nas redes sociais, enquanto o Galatasaray usou as imagens para reclamar da arbitragem.

“Aqueles que só querem justiça para si mesmos continuam a manipular o futebol turco em todos os aspectos. Nós partilhamos o que o conselho de arbitragem, sala do VAR e 26 câmeras não conseguiram ver. E temos vergonha deles . Esperando que aqueles que trouxeram o futebol turco até aqui tenham vergonha um dia”, disse o clube de Icardi em comunicado.

A imagem por si só repercutiu bastante, mas também por outros motivos. Uma delas foi o fato de sua esposa, Wanda Nara, fazer uma maquiagem imitando o roxo no olho do amado. Vale lembrar ainda que eles começaram a ficar enquanto ainda ela era esposa do compatriota Maxi López, há dez anos. Entenda mais sobre essa história clicando aqui.

Com o empate, o time de Icardi está em segundo lugar no Campeonato Turco, com 44 pontos em 17 partidas, assim como o Fener, que leva a melhor no saldo de gols e nos gols marcados. O Trabzonspor é o terceiro, com 30. Assim como no Brasil, são 38 rodadas na competição.

Icardi, vale lembrar, tem 30 anos e jogou ainda na Sampdoria, Inter de Milão e PSG. Nas categorias de base, foi jogador do Barcelona.

