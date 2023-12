Rádio colombiana diz que Borré recusou oferta do Internacional

Na mira do Inter, Borré deve ficar na Alemanha - (crédito: AFP) Jogada10 Jogada10

Um dos alvos do Internacional para a próxima temporada, o atacante Borré não deve pousar no Rio Grande do Sul. Aos 28 anos, o jogador pertence ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, mas aparece emprestado, no momento, ao Werder Bremen, outro clube do mesmo país. Contudo, de acordo com a Rádio Caracol, um dos principais veículos de imprensa da Colômbia, o jogador recusou a oferta do Colorado.

A diretoria do Inter sempre soube que se tratava de negociações “complicadas”. Afinal, o atacante tem vínculo até meados de 2025 com o clube que detém seus direitos econômicos, além de estar cedido a uma nova equipe da Bundesliga até o fim da atual temporada europeia. Apesar de ser considerado difícil, a diretoria se mantinha otimista nas conversas.

Contudo, de acordo com a imprensa colombiana, Borré demonstrou interesse em permanecer na Alemanha, onde atua pelo Werder Bremen no momento. O jornalista César Luis Merlo, especialista em transferências na América do Sul, disse que o atacante está “com a cabeça” no país europeu e que não cogita deixar sua equipe atual. Na temporada, ele soma 13 partidas e quatro gols.

A versatilidade de Borré é um dos fatores que contribui para o Internacional querer trazê-lo ao Brasil. Pode atuar tanto pelos lados do ataque, bem como na função de referência, embora Valencia venha se consolidando como camisa 9 depois de fazer belo segundo semestre.

O Internacional também fez contato recente com outro atacante argentino. Trata-se de Lucas Alario. Hoje, o jogador está no Bayer Leverkusen, da Alemanha, e já demonstrou vontade de retornar ao futebol sul-americano. Porém, as tratativas ainda não avançaram.

