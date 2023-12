Flamengo terá ‘tour’ de estádios em janeiro de 2024

De La Cruz é o principal reforço do Flamengo para 2024 - (crédito: Foto: Divulgação / Flamengo) Jogada10 Jogada10

Após as viagens de férias, os jogadores do Flamengo começarão 2024 com novos grandes deslocamentos, mas para representar o Rubro-Negro. Afinal, serão pelo menos quatro jogos fora de casa só em janeiro.

A reapresentação do elenco do Flamengo está marcada para o dia 08 de janeiro, no CT Ninho do Urubu. Assim, começará a pré-temporada da equipe. Entre os dias 18 e 30 do mesmo mês, os jogadores estarão nos EUA, onde será concluído o processo. No país norte-americano, aliás, os comandados de Tite irão encarar o Orlando City em amistoso.

Em meio à viagem para os EUA, o grupo sub-20 ficará no Brasil, para a disputa do Campeonato Carioca. Na competição estadual, aliás, o Flamengo também será de muitos viagens. Afinal, o Maracanã estará fechado para reforma, e o clube aproveitará para fazer jogos país afora. Vale lembrar que o maior estádio do Brasil está com gramado danificado após receber shows de Paul McCartney e Ivete Sangalo neste mês, além de receber o Show das Estrelas, amistoso promovido por Zico, no próximo dia 27.

A estreia está marcada para o dia 17 de janeiro, com mando de campo do Flamengo. O confronto, contra o Audax, será disputado na Arena da Amazônia, em Manaus. O segundo compromisso do Rubro-Negro acontecerá contra o Nova Iguaçu, no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

A quarta rodada, por sua vez, será contra a Portuguesa. Apesar do mando da Lusa, a partida será disputada na Arena das Dunas, em Natal, no dia 27 de janeiro. Na quinta rodada, o Fla jogará fora de casa novamente, agora contra o Sampaio Corrêa, de Saquarema, em local ainda indefinido. A terceira rodada, vale lembrar, será contra o Volta Redonda,mas o embate foi adiado para fevereiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.