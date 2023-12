Empresário vê Villasanti deixando o Grêmio no meio de 2024

O volante Villasanti é um dos destaques do Grêmio - (crédito: Monica) Jogada10 Jogada10

O volante Mathias Villasanti não só não deve renovar com o Grêmio como deve também deixar o clube na janela de meio de ano. Pelo menos é o que garantiu o empresário do atleta, Renato Bittar, em entrevista ao jornal paraguaio “La Nación”.

“Mathias fez um grande ano, creio que provavelmente siga (no Grêmio) e na metade do ano, no mercado mais importate da Europa, provavelmente saia. Temos ofertas para agora, mas não avançamos. Temos a oferta de continuar no Grêmio, ele está muito feliz no Grêmio, vamos ver se chegamos em um acordo. Vamos tomar a decisão em 10 ou 15 dias, se renovamos com o Grêmio ou não”, comentou o empresário de Villasanti.

Aliás, o desempenho de Villasanti na temporada foi um dos fatores que ajudaram o Grêmio a terminar o Campeonato Brasileiro como vice-campeão. Assim, o Tricolor quer renovar com o atleta, que tem contrato válido até dezembro de 2024. O Imortal entende que ele merece um aumento salarial, mas o paraguaio pede o dobro.

Assim, o Imortal se vê em um impasse com o jogador de 26 anos. Isso porque ele desperta o interesse de outros clubes do Brasil e do exterior. É o caso, por exemplo, do Palmeiras, atual campeão da Série A e que enxerga no atleta excelente oportunidade de mercado de olho em reforçar o elenco. As conversas, aliás, se arrastam desde outubro e, portanto, ainda não avançaram da forma esperada pelas partes.

Villasanti chegou ao Grêmio em 2021 e tem dez gols e nove assistências em 110 jogos pelo clube. Ele é bicampeão gaúcho e faturou ainda uma Recopa Gaúcha. O jogador, aliás, é constantemente convocado para a seleção paraguaia.

