Com saídas e indefinições, Vasco tem escassez de opções na lateral direita para 2024

O Vasco busca alternativas para reforçar o elenco e uma das posições mais carentes está na lateral direita para o ano que vem. Afinal, o clube definiu, recentemente, saídas que abriram grande lacuna no setor. Assim, o único jogador que atua por ali confirmado de olho em 2024 é Puma Rodríguez. O uruguaio, aliás, tem contrato até o fim de 2025, e a diretoria não pretende negociá-lo, apesar da irregularidade.

Porém, por enquanto, o técnico Ramón Díaz se vê sem muitas alternativas no sistema defensivo. Depois do fim do Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino anunciou a saída de Robson, zagueiro de origem, mas que entrava como lateral quando necessário. Seu período de empréstimo aparece no fim e, por não atingir meta contratual, retorna ao Nice, da França.

Outro que também não fica no Gigante da Colina é Gabriel Dias. O jogador sofreu com lesões graves de 2022 para cá: a primeira no joelho direito, que o obrigou a passar por cirurgia, e a segunda, em músculo da coxa direita. Na temporada, atuou por apenas dez minutos com o treinador argentino e, praticamente, não foi utilizado pelo tempo de inatividade. A diretoria optou por não renovar o contrato do atleta, que interessa a Vitória e Criciúma.

Vasco quer manter Paulo Henrique

A grande indefinição na lateral direita, no entanto, se refere à situação de Paulo Henrique. Aos 27 anos, o defensor ressurgiu no Vasco após primeiro semestre apagado e se tornou titular por boa sequência de partidas. Tem vínculo até o fim deste ano e pertence ao Atlético-MG, que não o tem como parte do planos. Dessa forma, o diretor esportivo do Cruz-Maltino, Alexandre Mattos, fez contato com o Galo para concretizar a permanência.

Mas as conversas não devem chegar a uma solução tão rapidamente. Afinal, a intenção dos mineiros é negociá-lo apenas em definitivo. Ainda há a concorrência de, ao menos, mais dois clubes do Brasil. Fortaleza e Internacional demonstraram o desejo de contar com o camisa 96. Além disso, uma dupla de interessados também surgiu da Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos.

Apenas Puma à disposição

A posição, então, tem somente Puma Rodríguez à disposição de Ramón Díaz no momento. O uruguaio chegou no início de 2023 com status de titular, ao vir do Nacional-URU, e assumiu o posto sob o comando do técnico Mauricio Barbieri. No entanto, após um péssimo início de Série A, passou a sofrer duras críticas da torcida por conta da irregularidade e constantes falhas na marcação.

Já na reta final do Campeonato Brasileiro, até voltou a ter chances e marcou um gol contra o Cruzeiro, no Mineirão. Por sinal, começou nos 11 iniciais contra a Raposa, Corinthians e Grêmio. No entanto, foi Paulo Henrique quem atuou diante do Bragantino, na última rodada. Além disso, foi dele a assistência ao gol de Serginho, que salvou, matematicamente, o Vasco do rebaixamento.

