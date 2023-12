Botafogo define situações de jogadores em fim de contrato nesta semana

Gabriel Pires deve seguir no Botafogo e ter contrato de empréstimo renovado por nova temporada - (crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo vai definir de vez, nessa última semana do ano, a situação de dois jogadores do elenco. Afinal, Gabriel Pires e Diego Costa têm vínculo se encerrando em dezembro e, portanto, não sabem se ficarão de olho em 2024. A tendência, aliás, é que o atacante não permaneça no clube e fique livre no mercado. Já o volante tem maiores chances de seguir como opção do técnico Tiago Nunes.

O camisa 14 tem a intenção de continuar no Glorioso para a próxima temporada, mas tudo depende das negociações com o Benfica. Isso porque são os portugueses que detêm seus direitos econômicos e, por lá, tem contrato até o junho de 2025. Há o interesse tanto do jogador quanto dos cariocas em mantê-lo no grupo. As conversas caminham para fechar a renovação do empréstimo – sua compra em definitivo, porém, está descartada.

Pires sofreu bastante com lesões ao longo da temporada, especialmente na panturrilha esquerda, algo que o tirou de ação por várias semanas. Aproveitado regularmente com Luis Castro, o volante recebeu maiores oportunidades sob o comando de Bruno Lage e até emendou boa sequência de atuações. Mas, na reta final, acabou caindo de produtividade, bem como o time. Disputou 48 jogos pelo Botafogo, com quatro gols e duas assistências.

Diego Costa deve sair do Botafogo

Por outro lado, a situação de Diego Costa deve mesmo seguir o caminho inverso. Até pelo seu rendimento dentro das quatro linhas, que não foi tido como satisfatório por aquilo que se esperava. Fez 15 partidas pelo Glorioso e balançou a rede três vezes. Apesar do renome e carreira internacional construída, nunca se firmou e viu Tiquinho Soares, mesmo em má fase, seguir como titular na função de 9.

Em sua última partida, inclusive, no empate sem gols com o Cruzeiro, no Nilton Santos, Diego deu forte declaração sobre a derrocada do Botafogo na Série A. Afirmou, dentre outros motivos, que faltou humildade ao Alvinegro para permanecer na liderança da competição e até criticou a postura dos companheiros frente à distância na pontuação para os times de trás.

“Fizemos um primeiro turno fora da média. No segundo turno, faltou maturidade para saber que o campeonato só acaba na última rodada. Era normal que o torcedor ficasse eufórico, mas nós não podíamos pegar essa atmosfera de fora. Da nossa parte, faltou humildade. Saber ler o momento de cada jogo, ver o momento que o clube estava vivendo. Deixar o ego de lado para conquistar resultados melhores”, disse o centroavante.

Diego Costa chegou ao clube em agosto e acertou contrato até o fim deste mês. Descontente pela falta de maiores oportunidades, ele não tende a continuar para 2024. Mas ainda não houve nenhum anúncio oficial de sua saída.

