Palmeiras vê Caio Paulista versátil e ressalta ‘negociação limpa’ pelo jogador

O Palmeiras está muito próximo de acertar a contratação de Caio Paulista. Atacante de origem, ele atuou a última temporada como lateral-esquerdo e se destacou com a camisa do São Paulo. Resta agora questões burocráticas a serem resolvidas para selar um acordo. Contudo, o acerto do jogador com o Verdão causou um desconforto no rival, que gostaria de manter o atleta e já tinha tudo acertado por sua permanência.

O São Paulo já havia sinalizado ao Fluminense o interesse de executar a compra dos direitos do atleta pelos 3,5 milhões de euros previstos no contrato. Contudo, as conversas paralisaram após o Palmeiras demonstrar interesse. O Verdão, por sua vez, disse que sempre foi honesto com o Tricolor, dizendo que estava interessado na contratação do lateral.

Assim, a partir do momento no qual a negociação pareceu viável ao Palmeiras e houve uma sinalização positiva do staff e do atleta, as tratativas avançaram. O Alviverde não vê que jogou sujo com o rival e apenas entrou no negócio, após o empresário e o Fluminense dar o aval para as conversas.

Palmeiras se interessa por versatilidade do jogador

O Verdão se interessou por Caio Paulista pela versatilidade tática. Ele pode atuar como lateral-esquerdo e ponta, abrindo a possibilidade de fazer dobras pela esquerda do campo. Aliás, o técnico Abel Ferreira fez algo parecido nesta última temporada. Afinal, em diversos jogos, o treinador montou o Palmeiras com Marcos Rocha e Mayke juntos, com este último atuando mais avançado.

