Empresário diz que São Paulo não se esforçou para manter Caio Paulista

A novela Caio Paulista vem gerando um grande imbróglio nos últimos dias. O jogador estava praticamente acertado com o São Paulo, mas, agora, está encaminhado para ser o novo reforço do Palmeiras. A reviravolta se passa pelo empresário do lateral, que vem conduzindo as negociações com o Verdão.

Nesta terça-feira (26), Eduardo Uram deu sua versão sobre o imbróglio e declarou que o clube do Morumbi queria “comprar Caio por escambo”. O staff afirma que o São Paulo quis amenizar os valores com direitos de atletas e o perdão de algumas dívidas do Fluminense com a equipe paulista.

“O Caio não é um saco de batata, jogador de futebol não é saco de batata. Saco de batata você vende do jeito que quer, o saco de batata não fala onde quer ser colocado, que prateleira ele quer. O mínimo que o Caio pediu, o São Paulo não deu. Parcelamento é o de menos, o São Paulo queria comprar o Caio por escambo”, disse Uram, ao ge.

Além de negociar o parcelamento, o Tricolor tentou oferecer débitos de outras transferências para abater o valor, como da ida de Hudson para o Fluminense. No Morumbi, esperava-se que o negócio fosse selado na volta dos cariocas da Arábia Saudita, onde estavam disputando o Mundial. Contudo, os contatos com o agente se tornaram raros. E aí apareceu o Palmeiras.

“O São Paulo tem mérito em trabalhar com obediência orçamentária, com responsabilidade, e eles não tinham como pagar. Não acho que eles tenham errado nessa parte, eles têm direito de refazer proposta, buscar o melhor negócio, repito, tem mérito. Você quer Ferrari, mas não tem como pagar. O que não pode é justificar dessa maneira”, completou o empresário.

Palmeiras vê negociação limpa por Caio Paulista

O Verdão, por sua vez, disse que sempre foi honesto com o Tricolor, sustentando que estava interessado na contratação do lateral. Assim, a partir do momento no qual a negociação pareceu viável ao Palmeiras e houve uma sinalização positiva do staff e do atleta, as tratativas avançaram. O Alviverde não vê que jogou sujo com o rival e apenas entrou no negócio, após o empresário e o Fluminense dar o aval para as conversas.

