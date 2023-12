Everton x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester City vem de vitória por 4 a 0 sobre o Fluminense, na final do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC) Jogada10 Jogada10

Após ser campeão mundial, o Manchester City volta a campo nesta quinta-feira (27), quando visita o Everton pela 19ª rodada do Campeonato Inglês/Premier League de 2023/2024. Afinal, a bola vai rolar às 17h15, no Goodison Park, em Liverpool.

Apesar do título, o City não vem de bom momento na competição, com quatro empates, uma derrota e apenas uma vitória nos últimos seis jogos na competição. Dessa forma, o time de Manchester passou o Natal em quinto lugar, com 34 pontos, seis atrás do líder Arsenal, que tem um jogo a mais: 18 a 17.

Por outro lado, o Manchester City tem a expectativa de contar novamente com o meia Kevin De Bruyne e o atacante Haaland, que ficaram fora do Mundial por conta de lesão. Já o ponta-esquerdo segue fora. Do lado do Everton, Dele Alli sabe que não jogará, afinal, está lesionado. O volante Idrissa Gueye é outro lesionado.

O Everton, aliás, briga contra o rebaixamento. O time é apenas o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 16 pontos. Assim, é de fundamental importância derrotar o Manchester City.

EVERTON X MANCHESTER CITY

Premier League 2023/24 – 19ª rodada

Data e horário: 27/12/2023, às 17h15 (de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool (ING)

EVERTON: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Onana, Gueye e Garner; McNeil, Harrison e Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké e Gvardiol; Rodri, De Bruyne e Foden; Bernardo Silva, Grealish e Haaland Técnico: Pep Guardiola

Árbitro: John Brooks

Jogos da 19ª rodada do Inglês

Terça-feira (26/12)

Newcastle 1×3 Nottingham Forest

Sheffield United x Luton Town – 12h

Bournemouth x Fulham – 12h

Burnley x Liverpool – 14h30

Manchester United x Aston Villa -17h

Quarta-feira (27/12)

Chelsea x Crystal Palace – 16h30

Brentford x Wolverhampton – 16h30

Everton x Manchester City – 17h15

Quinta-feira (28/12)

Brighton x Tottenham – 16h30

Arsenal x West Ham -17h15

