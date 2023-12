Old Trafford pode ser demolido. Entenda a situação do estádio

Old Trafford pode estar com os dias contados - (crédito: Foto: Divulgação/Manchester United) Jogada10 Jogada10

Um dos estádios mais icônicos do futebol mundial, Old Trafford pode sofrer um processo de demolição em breve. Segundo o jornal britânico “The Telegraph”, o Manchester United, dono do icônico palco, aconselhado por arquitetos, pondera reconstruir o local ou então erguer uma nova praça esportiva. As obras por uma nova construção estariam orçadas em 2,3 bilhões de euros (R$ 11 bilhões).

Nesta terça-feira (26), a publicação fala em “um fim natural de vida” do Teatro dos Sonhos e lembra que alguns clubes ingleses, como Tottenham e West Ham, abandonaram os estádios mais raízes para abraçar as modernas arenas esportivas.

O Manchester United, agora, terá novo dono. Sir Jim Ratcliffe anunciou a compra de 25% das ações do clube recentemente, com planos de promover uma verdadeira revolução. E uma de suas plataformas passa por Old Trafford. No entanto, o mandachuva não tomou a decisão sozinho. Assim, ele ouviu da empresa responsável pelo planejamento de reformas do Teatro dos Sonhos que era preciso, sim, construir um “moderno e entusiasmante”.

Nem Cristiano Ronaldo curtia o atual Old Trafford

Ratcliffe também prometeu, por ora, um investimento inicial de mais de 245 milhões de euros (R$ 1,1 bilhões) para melhorar as infraestruturas do atual Old Trafford, além do campo de Carrington, onde o elenco do Manchester United realiza os seus treinos. Em novembro de 2022, bem antes da chegada do empresário, Cristiano Ronaldo “cornetou” as instalações do clube e o estádio.

“Quando cheguei, pensei que tudo seria diferente. A tecnologia, a infraestrutura… Tudo. Fui surpreendido, mas pela negativa. Vi que tudo continuava tudo igual”, detonou.

Fundado em 1910, o Old Trafford tem estrutura defasada, com pedaços do teto caindo sobre o público. A família Glazer, atual dona do clube, nunca conseguiu resolver este problema por conta da falta de verba. No entanto, em algumas semanas, a Premier League ratificará Ratcliffe como um dos proprietários dos Diabos Vermelhos. Com sua fatia, ele ficará à frente do futebol e incumbido dos investimentos nesta pauta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.