Sem sequer atuar, Jefferson deixa o Vasco. Veja outras saídas!

Sem sequer atuar pelo Vasco desde a sua chegada, que aconteceu em julho, Jefferson está de saída do Vasco ao fim deste ano. O lateral-esquerdo estava emprestado pelo Atlético-GO até o fim do Campeonato Carioca de 2024, mas quer respirar novo ares. Afinal, ele não chegou nem a estrear pelo Cruz-Maltino e integrou a relação de jogos apenas quatro vezes com o técnico Ramón Díaz.

O Jogada10 entrou em contato com uma pessoa do estafe do atleta, que confirmou a sua não continuidade no clube a partir de janeiro, durante a pré-temporada.

“O Vasco não se mostrou muito interessado por ele, e o Piton está muito bem”, disse.

Jefferson chegou ao Gigante da Colina como um dos reforços da janela de transferências do meio do ano. Vinha de boas atuações pelo Atlético-GO, que acabou conquistando o acesso na Série B e está de volta à elite. Mas, com o bom desempenho e regularidade de Piton, não recebeu chances da comissão. Quando o camisa 6 esteve fora, por exemplo, o zagueiro Léo foi quem jogou na lateral esquerda, sua posição de origem na carreira.

Os representantes do atleta vão desembarcar ainda nesta semana no Rio para resolver sua situação contratual. Outro time que terminou a Segunda Divisão no G4, o Juventude já desperta o interesse em contar com o lateral de olho na próxima temporada. A tendência mesmo, aliás, é que o Dragão não fique com ele e, portanto, repasse o empréstimo, até então, pertencente ao Vasco.

Outras saídas do Vasco

O Cruz-Maltino também já oficializou mais saídas, de jogadores que não serão aproveitados por Ramón Díaz. São os casos do zagueiro Robson, do lateral-direito Gabriel Dias, do meia Alex Teixeira e do atacante Sebastián Ferreira. O segundo e o terceiro têm seus vínculos se encerrando e não tiveram a renovação concretizada. O primeiro e o último, porém, retornam de empréstimo ao Nice, da França, e ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, respectivamente.

