Vitor Roque embarca para Barcelona: ‘Muito ansioso’

Reforço do Barcelona para a temporada de 2024, o atacante Vitor Roque embarcou para a Espanha nesta terça-feira (26). Apesar da apresentação estar marcada apenas para o dia 03 de janeiro, o jovem de 18 anos se antecipou e viajou ao lado da esposa, pais e irmã.

Roque deixou o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR), na Região Metropolitana de Curitiba, onde seguiu para São Paulo. Da capital paulista, o atacante, enfim, viajará para a Espanha. Dessa forma, a previsão é que ele chegue na Europa apenas nesta quarta-feira (27).

Isso porque o primeiro treino de Roque com o elenco será na próxima sexta-feira (29). No dia seguinte, Vitor deve participar de uma atividade com os torcedores. Já no primeiro dia útil de 2024, o atacante visitará hospitais de Barcelona, seguindo uma tradição do clube.

Vale lembrar que ele foi vendido pelo Athletico-PR para o Barcelona em julho do ano passado, por 74 milhões de euros, cerca de R$ 395 milhões na cotação da época. Dessa forma, os valores superam os da venda de Endrick para o Real Madrid, que foi de cerca de R$ 240 milhões.

Aliás, a venda de Vitor Roque para o Barcelona “quase” igualou os valores da transferência de Neymar para o clube espanhol, há dez anos: 88,4 milhões de euros

“Muito ansioso pela ida. Estou feliz. Um abração, gratidão à toda torcida atleticana. Estamos juntos”, comentou Vitor Roque em entrevista aos jornalistas presentes no aeroporto.

