Adriano volta a marcar no Maracanã e dedica a avó: ‘Fez tudo na minha vida’

Adriano marcou um gol no Jogo das Estrelas - (crédito: Foto: Divulgação/@JDEZico Instagram) Jogada10 Jogada10

Ex-jogador do Flamengo, Adriano Imperador voltou a marcar um gol no Maracanã nesta quarta-feira (27). Em participação no ‘Jogo das Estrelas’, organizado pelo ídolo Rubro-Negro Zico, o ex-atacante balançou a rede e teve seu nome ovacionado no estádio. Contudo, após a partida, ‘Didico’ dedicou seu tento para uma pessoa em especial.

“É bom, gratificante. Emocionante poder voltar ao Maracanã depois de tanto tempo e poder fazer um gol. Minha família está emocionada. A minha avó, que sempre fez de tudo na minha vida e está super feliz. Acho que esse gol foi pra ela, porque todo mundo sabe que o Didico é reservado. Então estou feliz de poder rever meus amigos e compartilhar essa alegria com a torcida”, disse Adriano.

Adriano e companhia marcam o Jogo das Estrelas

Aliás, a edição 2023 do Jogo das Estrelas terminou com 14 gols. Dez deles foram do time vermelho, defendido por Zico, anfitrião da festa. Sua equipe derrotou o time branco pelo placar de 10 a 4. A comemoração de fim de ano contou com a presença de grandes ídolos do futebol, como Petkovic, Alex, Adriano, Renato Gaúcho e Leonardo, além de estrangeiros como os argentinos Palermo e Sorín, entre outros. Ao todo, mais de 60 mil pessoas foram ao estádio.

Antes de a bola rolar, entretanto, houve algumas homenagens. Contudo, as marcantes estiveram oferecidas a Pelé e Roberto Dinamite. Zico lembrou de ambos ainda antes do Jogo das Estrelas de 2022, quando já estavam em seus últimos dias. O Rei morreu no dia seguinte à partida, e Dinamite, dez dias depois. Nesta quarta, a dupla foi recordada antes do primeiro confronto festivo desde a morte de ambos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.