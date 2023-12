Cruzeiro do Neymar deve bater faturamento de mais de R$ 20 milhões

Evento contou com vários famosos - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

O craque brasileiro Neymar está na boca do povo. No entanto, não é pelo futebol ou pelas polêmicas envolvendo seu relacionamento com Bruna Biancardi. Agora é por causa da festa “Ney em alto Mar“. Chama a atenção o quanto isso pode render: R$ 20 milhões.

O evento começou na última terça-feira (26) e terminar nesta sexta-feira. São 4.300 pessoas participando da festa. O pacote mais em conta custou cerca de R$ 4.700. O mais caro, R$ 30 mil. Com isso, a conta é que o faturamento chegue aos R$ 20,2 milhões.

E tem um detalhe: variações nos pacotes, serviços por fora e algumas bebidas não estão inclusas em algums pacotes – que aumenta ainda mais a arrecadação da MSC, a empresa que é dona do transatlântico que faz, nestes três dias, uma pequena viagem Santos-Búzios-Santos.

Neymar não deixou de lado suas atividades em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo. Ele, aliás, postou nas redes sociais uma foto em que aparece em tratamento dentro do navio, com a seguinte frase: “Tratamento no rolê, vale?”.

Neymar faz trabalhos diários de reabilitação por conta da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que sofrida na derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

