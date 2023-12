Diretor do Atlético detalha contratação de Gustavo Scarpa

Rodrigo Caetano deu detalhes da contratação de Gustavo Scarpa - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético) Jogada10 Jogada10

O Atlético confirmou, na noite dessa quarta-feira (27), a contratação de Gustavo Scarpa. Pelas redes sociais, várias foram as publicações do clube mineiro sobre o novo reforço. No entanto, a negociação foi complexa e demorou mais do que o esperado.

De acordo com Rodrigo Caetano, vários detalhes burocráticos fizeram a negociação levar três meses.

“Conseguimos hoje confirmar a aquisição do Gustavo Scarpa, uma negociação bastante complexa por conta da importância do atleta, algo que estávamos negociando há praticamente três meses. Hoje conseguimos sacramentar, definir todos os detalhes e ter a segurança de fazer o anúncio, como a gente sempre pratica, de só anunciar oficialmente depois de ter total segurança na contratação”, disse Caetano em entrevista à rádio Itatiaia.

Outros clubes brasileiros também se interessaram na contratação de Gustavo Scarpa. O Flamengo, por exemplo, trabalhou nas últimas semanas para ter o meia em seu elenco. Caetano ressaltou que o projeto fez o atleta decidir pelo Galo.

“Foi muito importante a participação do atleta. Outros clubes estavam interessados, grandes concorrentes, mas acho que conseguimos, todos nós, diretoria e Felipão, convencer o atleta de que aqui era o melhor projeto esportivo para ele retomar o protagonismo que teve, principalmente quando saiu aqui do Brasil há um ano”, completou.

SAF do Atlético queria Gustavo Scarpa

No fim das contas, o Atlético vai pagar 5 milhões de euros (R$ 26,5 milhões) para contar com Gustavo Scarpa. Caetano garantiu ainda que a confiança dos investidores do clube foi fundamental.

“Vale ressaltar também a importância do processo da contratação, porque obviamente nada disso seria possível se nós não tivéssemos o apoio, a confiança e o investimento da SAF do Galo, os donos, os 4 R’s e o presidente Sérgio Coelho, no apoio e participação da negociação. Foram muitas idas e vindas para chegar a um consenso, tanto com Olympiacos, como Nottingham Forest e o atleta”.

