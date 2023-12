Técnico de Gabriel Veron lamenta saída do Porto e lembra: ‘Se machuca muito’

Gabriel Veron é o novo reforço do Cruzeiro - (crédito: Foto: Divulgação/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

é o novoO Cruzeiro anunciou, nesta quarta-feira (27), a contratação do atacante Gabriel Veron, ex-Palmeiras. O Porto o liberou para contrato de empréstimo de uma temporada. O treinador do clube português, Sérgio Conceição, falou de questões físicas do avante e o motivo de ele não ter se saído bem na Europa.

“É um jogador de qualidade, por isso é que o Porto o contratou. Contudo, não fez, nos 26 jogos pelo clube, um jogo completo. Esteve sistematicamente lesionado. Temos um departamento médico, preparadores físicos, que trabalham muito bem a recuperação dos jogadores, e depois cabe ao jogador também dar resposta. Controlamos o jogador duas ou três horas, mas depois há um treino invisível, têm de se tratar mais, têm de ser mais profissionais”, apontou.

Veron, muita lesão, pouca chance

Aliás, Conceição garantiu que a intensidade dos trabalhos fez o jogador ficar sistematicamente machucado.

“Cada vez o futebol é mais rápido, mais intenso, há mais jogos por época. Por uma razão ou outra, o Veron teve a infelicidade de se lesionar muitas vezes. Quando recuperava, lesionava-se depois de um treino com mais intensidade, um jogo de 5 ou 10 minutos lesionava-se. Cabe-lhe, com este novo passo na carreira, preparar-se bem e justificar toda a qualidade e o investimento que o Porto fez nele”, garantiu o treinador. Veron fez apenas um gol pela equipe e estava no elenco do time B nos últimos meses.

O atleta de 21 anos, afinal, chega a Belo Horizonte para realizar exames médicos e, depois, assinar o vínculo de uma temporada. Ele tem os direitos econômicos fixados em 10 milhões de euros (R$ 53 milhões).

