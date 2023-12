Manchester City acerta compra de Echeverri, joia argentina

Echeverri foi destaque argentino no Mundial Sub-17 - (crédito: Foto: Divulgação/Conmebol) Jogada10 Jogada10

O Manchester City, da Inglaterra, já acertou com o jovem atacante argentino Claudio Echeverri, de apenas 17 anos. O clube campeão mundial irá comprar o garoto por 25 milhões de euros (R$ 134 milhões) junto ao River Plate. Este, aliás, é o valor de sua multa rescisória. Entretanto, ele não irá para a Inglaterra imediatamente e deverá ser emprestado ao próprio River até o fim de 2024.

Dono de algumas atuações já na equipe principal do River, Echeverri despontou na atual temporada, quando levou a seleção srgentina ao quarto lugar no Mundial Sub-17, realizado na Indonésia. O camisa 10, aliás, ajudou a eliminar o Brasil nas quartas de final, marcando todos os três gols do triunfo por 3 a 0.

Pouco antes, o jornal em inglês ‘The Guardian’ chegou a afirmar que Echeverri era um dos melhores jogadores do mundo, entre os nascidos em 2006. De fato, suas atuações fizeram com que ele ganhasse a Bola de Bronze, ou seja, fosse escolhido como o terceiro melhor jogador da competição. No time principal do River o meia-atacante tem cinco jogos disputados.

No Manchester City, Echeverri será mais um argentino a atuar no futebol inglês. Assim como ele, Julián Álvarez, dos próprios citizens, e Garnacho, do Manchester United, vão se destacando no país.

