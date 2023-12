Veja quem são os finalistas do prêmio Rei da América-2023

Quatro finalistas concorrem; vencedor sai no dia 31 - (crédito: Divulgação/Fluminense/Grêmio/River Plate) Jogada10 Jogada10

Estão definidos os quatro finalistas do prêmio Rei da América, entregue pelo jornal uruguaio ‘El País’ ao melhor jogador sul-americano da temporada em 2023. Todos os jogadores estão direta ou indiretamente ligados ao futebol brasileiro. Concorrem ao prêmio o argentino Germán Cano e o colombiano Jhon Arias, ambos representando o Fluminense, assim como o uruguaio Luis Suárez, que jogou pelo Grêmio neste ano. O outro é seu compatriota, Nicolás De La Cruz, que atuou pelo River Plate, mas que acaba de ser contratado pelo Flamengo.

O resultado irá sair no próximo dia 31, mas é certo que o vencedor será inédito. Afinal, nenhum dos quatro indicados sequer esteve nomeado para os prêmios anteriores. Em 2022, Pedro, do Flamengo, acabou eleito, com De Arrascaeta, seu companheiro de equipe, em segundo. O argentino Julián Álvarez, então no River Plate, ficou na terceira posição.

Os quatro finalistas, de fato, viveram uma temporada memorável. Cano e Arias conquistaram a Libertadores pelo Fluminense, com o argentino encerrando a competição na artilharia. Suárez foi vice-artilheiro do Brasileirão e deixou o Grêmio como ídolo, mesmo atuando apenas nesta temporada. Já De La Cruz não teve grandes títulos, mas manteve um nível técnico elevado, a ponto de acabar adquirido pelo Flamengo.

Nos últimos cinco anos, o futebol brasileiro fez três vencedores. O prêmio Rei da América é oferecido desde 1971, mas o ‘El País’ é o responsável pela escolha desde 1986.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.