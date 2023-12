Neymar ganha presente de R$ 2 mi de influenciador investigado pela PF

Neymar ganha presente de luxo de influenciador - (crédito: Foto: Instagram @buzeira_) Jogada10 Jogada10

O craque Neymar é um dos atletas mais bem pagos do mundo. No entanto, ainda assim ganha presentes caros. Desta vez, o influenciador Bruno Aleksander, conhecido como Buzeira, deu um cordão cravejado de ouro e prata com valor estimado em R$ 2 milhões.

Neymar divulgou que ganhou o presente na madrugada de quarta para quinta-feira, nas redes sociais. Ele divulgou a situação nas redes sociais. Inicialmente, o camisa 10 ficou desconfortável, mas depois colocou o presente no pescoço e brincou com o influenciador.

“Presente do 00 para o 00 chefe. Falem bem ou fale mal, ninguém é igual Neymar tem que respeitar”, postou Bruno na legenda.

Aliás, o cordão virou piada na internet. Afinal, internautas falaram que os números que estão gravados são, na realidade, a quantidade de dias que Neymar não cometeu uma traição em seus relacionamentos.

Vale ressaltar que Bruno Aleksander é investigado pela Polícia Federal por atuar no ramo de sorteios ilegais na internet. O jovem que até antes da pandemia não tinha dinheiro para se sustentar, atualmente tem carros de luxo na garagem com valor maior que R$ 4 milhões.

O inquérito, aliás, investiga ainda a participação de outros influenciadores em esquema de estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e promoção de loterias sem autorização legal.

