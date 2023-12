Botafogo tem conversas pelo venezuelano Savarino, ex-Atlético

Savarino durante a sua passagem pelo Atlético - (crédito: Pedro Souza) Jogada10 Jogada10

O Botafogo segue em busca de mais um reforço para o setor ofensivo. Após encaminhar o retorno de Jeffinho, o nome da vez é o de Jefferson Savarino, ex-jogador do Atlético. Com 27 anos, o venezuelano joga pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Pelo lado alvinegro, que já tem valores acertados com o jogador, o clima é de otimismo pela contratação.

Segundo o “Ge”, que noticiou as conversas entre Botafogo e Savarino, quem indiciou a contratação foi Alessandro Brito, atual head scout do Glorioso. Alessandro trabalhou com o venezuelano no Atlético. Posteriormente, John Textor, proprietário da SAF, e Tiago Nunes, treinador, aprovaram o nome.

Savarino ganhou destaque com a camisa do Galo em 2020 e 2021. No segundo ano, aliás, teve grande contribuição no título do Campeonato Brasileiro. Além disso, também conquistou uma Copa do Brasil e uma Supercopa. Foram 99 jogos com a camisa do time mineiro, com 21 gols e 19 assistências.

Números de Savarino pelo Real Salt Lake

Antes de jogar pelo Atlético, Savarino vestiu a camisa do time norte americano entre 2017 e 2019. Posteriormente, com o sucesso no futebol brasileiro, o Real Salt Lake garantiu o seu retorno por US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12 milhões na época).

Na última temporada da MLS (Major League Soccer), o atacante venezuelano marcou 11 gols e deu quatro assistências em 34 partidas.

