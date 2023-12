Uruguaio Jorge Fosatti assume a seleção do Peru

Jorge Fossati, que já treinou o Internacional, assume o comando do Peru - (crédito: Foto: Alexandre Lopes/Internacional) Jogada10 Jogada10

O uruguaio Jorge Fosatti, que comandou o Universitario no título do Campeonato Peruano, é o novo treinador da Seleção do Peru. Ele assume a vaga de Juan Reynoso, que perdeu o cargo após a ultima data-fifa em razão de maus resultados nas Eliminatórias.

Fossati, de 71 anos, é conhecido dos brasileiros. Foi goleiro de sucesso no Penãrol nos anos 70 e jogou em dois times brazucas no fim da carreira: Avaí e Coritiba. Também, chegou a defender a seleção do Uruguai, mas sem se destacar. Passou a ser treinador e chegou a comandar o Internacional, em 2010. Mas teve pouco sucesso no clube gaúcho. Treinou as seleções do Uruguai (2004 a 2006) e do Qatar (2007 e 2008). Entre os principal clubes que comandou estão Peñarol, Cerro Porteño-PAR, LDU-EQU, Al Ahli-ARA e o Universitario peruano.

Fosatti assume um Peru no sufoco

O treinador chega e ciente da pressão. O Peru é o último colocado das Eliminatórias, com apenas dois pontos e um gol marcado em seis rodadas.. Assim, precisa da reação se quiser garantir uma vaga na Copa de 2026. Para isso, precisa terminar entre os cinco primeiros, ou na sexta posição, que vale vaga na repescagem.

Demissões de técnicos das Eliminatórias

O Peru foi a quarta das dez seleções que disputam as Eliminatórias Sul-Americanas que trocaram de técnico. A Bolívia trocou Gustavo Costas pelo brasileiro Antonio Carlos Zago. O Paraguai tirou Guillermo Schelotto e colocou Daniel Garnero em seu lugar. Enfim, o Chile dispensou Eduardo Berizzo; assumiu Nicolás Córdova.

