Santos busca cria do Palmeiras para reforçar elenco para a Série B

Marcelinho chega para o Santos para empréstimo de uma temporada - (crédito: Foto: Divulgação / Tombense) Jogada10 Jogada10

O Santos acertou a contratação do atacante Marcelinho, que estava na Tombense e disputou a Série B do Brasileirão. O jogador chega para empréstimo de uma temporada com opção de compra no término do vínculo.

O jornalista Venê Casagrande foi o primeiro a informar sobre o acerto. Marcelinho surgiu na base do Palmeiras, no entanto, não teve espaço no Verdão. Ele passou também pelo Sub-20 do Vasco da Gama e do Cruzeiro. Como atleta profissional, o jogador atuou pelo Ferroviária e Água Santa.

Marcelinho tem contrato com o Tombense até o fim de 2025. Em 2023, ele fez 46 jogos, marcou sete gols e deu duas assistências.

Ele se junta agora a outras contratações do Peixe para a próxima temporada. Afinal, o Santos já confirmou o zagueiro Gil (Corinthians), Aderlan (Bragantino), Jorge (Palmeiras), Diego Pituca (estava no futebol japonês), Giuliano (Corinthians), Cazares (América), Otero (Aucas) e Willian Bigode (Fluminense).