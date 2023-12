Grêmio renova com lateral João Pedro por mais dois anos

Além de João Pedro, o técnico Renato Gaúcho deverá renovar contrato nos próximos dias - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Jogada10 Jogada10

O planejamento 2024 do Grêmio está em curso. O lateral-direito João Pedro acertou a renovação de contrato com o clube por mais dois anos, estendendo o seu vínculo até o fim de 2025. As partes incluíram uma cláusula que pode de mais um ano caso o jogador atinja metas estabelecidas.

Em reconhecimento ao bom desempenho com a camisa do Grêmio, afinal, João Pedro teve um significativo aumento salarial. Isso o motivou a estender o contrato. Aos 27 anos, o lateral chegou ao clube no início de 2023, ele já conquistou a Recopa Gaúcha e o Campeonato Gaúcho.

Quando chegou ao clube, João Pedro enfrentou a desconfiança de parte dos torcedores gremistas. O seu bom desempenho, no entanto, o ajudou a superar os obstáculos, incluindo Fábio, ex-dono da posição.

João Pedro, que superou todas as expectativas, atingiu marca especial com a camisa do Grêmio. Neste ano ele conseguiu ultrapassar a sua própria marca de 29 partidas disputadas na carreira quando vestiu, em 2017, a camisa da Chapecoense.

Além da renovação do lateral João Pedro, a diretoria do clube ainda confirmou as contratações do volante Dodi e do atacante Soteldo. O Grêmio ainda adquiriu o meia Everton Galdino. A direção do Grêmio, agora, acredita que até a próxima semana, afinal, renovará o contrato do técnico Renato gaúcho e do goleiro Caíque.