Próxima estrela a desembarcar na MLS pode ser Hugo Lloris

Uma verdadeira ‘bandeira’ do Tottenham, o goleiro francês Hugo Lloris deve ser o próximo nome de peso a desembarcar na Major League Soccer (MLS). Ao menos, de acordo com o que apontam o periódico britânico ‘Daily Mail’ e o jornalista Fabrizio Romano.

O jogador de 37 anos avançou consideravelmente em conversas recentes para ser reforço do Los Angeles FC. Sendo a tendência, inclusive, que sua contratação se confirme no futuro próximo pela franquia da Califórnia.

Por conta de lesão muscular em uma das coxas, sofrida ainda na reta final da temporada 2022/2023, Lloris perdeu a titularidade no gol dos Spurs. Além disso, a faixa de capitão, que sustentava desde 2015, foi repassada para o sul-coreano Son Heung-Min, indicando que seu ciclo no clube de Londres se aproximava do término.

Já no último mês de junho, em meio aos preparativos visando o atual biênio, a diretoria do Tottenham informou ao atleta que não dificultaria sua saída caso um clube se interessasse por ele. Todavia, ele finalizou seu processo de recuperação somente em outubro e, no momento, é a terceira opção para a meta da equipe. Não à toa, ele não participou de nenhum minuto nos 19 compromissos do time em 2023/2024.

Ao todo, o arqueiro detêm 447 partidas pelos Spurs onde as aparições de destaque o mantiveram como opção constante para a seleção da França. Pelos Bleus, a trajetória que durou 13 anos teve, como conquistas, a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações da UEFA, em 2021.

