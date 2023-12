Flamengo negocia a saída do goleiro Santos para o Fortaleza

Santos teve um primeiro ano dos sonhos pelo Fla com atuações decisivas, mas caiu de rendimento - (crédito: Marcelo Cortes / Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo tem conversado com o Fortaleza pelo goleiro Santos. O clube cearense demonstrou interesse no atleta e o Rubro-Negro vê com bons olhos uma saída. Contudo, os cariocas só aceitam negociá-lo em definitivo. O Leão do Pici busca uma alternativa para a sua meta após Fernando Miguel optar por deixar o elenco.

Como Santos ainda tem mais dois anos de contrato com o Flamengo, o Fortaleza é refém dos cariocas e não pode negociar diretamente com o goleiro, por exemplo. Vale ressaltar que as tratativas envolvem apenas os dois clubes e ainda não envolveu os representantes do arqueiro.

Passagem pelo Flamengo

A passagem de Santos pelo Rubro-Negro é marcada por altos e baixos. Ele chegou ao time carioca na temporada passada. Depois de pelo menos quatro temporadas de destaque no Athletico. A intenção era que ele fosse o substituto natural de Diego Alves, que estava com atuações irregulares. Sob o comando de Dorival Júnior, ele foi titular absoluto e entrou para a história do clube carioca. Afinal, o goleiro teve desempenho marcante nos títulos da Copa do Brasil e Libertadores.

Suas atuações foram tão impactantes que ele esteve na pré-lista de convocados de Tite para a Copa do Mundo do Qatar, no ano passado. Contudo, na atual temporada seu rendimento teve uma queda e deixou de ser o titular com a chegada de Sampaoli.

Sua última partida pela equipe carioca foi em 21 de maio, quando o Flamengo enfrentou o Corinthians pela Série A. Ao todo, Santos disputou 63 jogos pelo Rubro-Negro.