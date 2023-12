Porto x Chaves: onde assistir, escalações e arbitragem

O atacante brasileiro Evanilson é um dos destaques do Porto - (crédito: Foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

De olho na liderança do Campeonato Português de 2023/2024, o Porto recebe o Chaves nesta sexta-feira (29), às 17h45. O embate, vale lembrar, é válido pela 15ª rodada da competição (são 34) e será disputado no Estádio do Dragão. A partida terá transmissão do Star + e da ESPN 4.

O Porto está em terceiro lugar na competição, com 31 pontos, três atrás do Sporting Lisboa e a dois do Benfica. O Braga, com 29, fecha o G4. Nenhum deles, vale lembrar, já jogou na rodada. Já o Chaves é apenas o lanterna, com apenas 14 pontos e três vitórias.

Para a última partida do ano, o Porto não poderá contar mais com o atacante Gabriel Verón. Além de acertado com o Cruzeiro, ele sofre com uma lesão muscular. Outras baixas são os zagueiros Marcano e Pepe. O primeiro está suspenso, enquanto o brasileiro foi expulso no jogo anterior. O Chaves, por sua vez, não poderá contar com Sylla, Pedro Pinho e Sandro Cruz, todos machucados.

PORTO X CHAVES

Campeonato Português 2023/24 – 15ª rodada

Data e horário: 29/12/2023, às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

PORTO: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Zé Pedro e Zaidu Sanusi; Alan Varela, Stephen Eustáquio, Wenderson Galeno e Pepê; Evanilson; Mehdi Taremi Técnico: Sérgio Conceição

CHAVES: Rodrigo Nascimento; Bruno Rodrigues, Steven Vitória e Ygor Nogueira; João Correia, João Pedro, Kelechi Nwakali e Bruno Langa; Jô Batista, Héctor Hernández e Benny Sousa. Técnico: Luís Miguel Oliveira Santos Morgado

Árbitro: Gustavo Correia

Jogos da 15ª rodada do Português

Sábado (23/12)

Vizela 0 x 0 Moreirense

Vitória de Guimarães 1 x 0 Rio Ave

Quinta-feira (28/12)

Estrela Anadora x Arouca

Sexta-feira (29/12)

Benfica x Famalicão – 15h45

Porto x Chaves – 17h45

Sábado (30/12)

Gil Vicente x Boavista – 12h30

Estoril x Farense – 12h30

Casa Pia x Braga – 15h

Portimonense x Sporting – 17h30

