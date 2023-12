Boca inicia processo de troca do gramado em La Bombonera

Casa do clube de Buenos Aires começará 2024 de gramado totalmente novo - (crédito: Foto: Reprodução/Twitter) Jogada10 Jogada10

Nesta semana, o Boca Juniors iniciou o processo de remoção total do gramado de La Bombonera. A expectativa é que a troca total dure 45 dias. Porém, tendo condições de uso antes disso, pois o Xeneize estreia como mandante em 2024 no dia 31 de janeiro. Na partida em questão, a equipe enfrenta o Sarmiento, pela Copa da Liga, pois o calendário do próximo ano funcionará de maneira inversa a 2023.

Por causa de uma estrutura montada para a realização de eleições presidenciais do clube, o gramado ficou 30 dias sem receber luz solar e irrigação adequada. Logo, com a remoção da cobertura, notou-se que o grau de deterioração obrigava o clube a fazer uma restauração completa.

Outro ponto que também colaborou para os danos no gramado de La Bombonera foram as altas temperaturas no mês de dezembro em Buenos Aires. Algo característico, naturalmente, por conta da chegada do Verão.

Desse modo, foram avaliados também o estado de todo o sistema de irrigação e drenagem do mesmo, levantando todas as placas de grama e deixando a ‘cancha’ apenas com uma densa superfície de areia. Agora, o clube dará andamento nos trabalhos com a reimplantação das placas de grama e todo o sistema envolvido. Não há maiores informações sobre qual seria o custo envolvido na operação.

