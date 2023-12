Sem espaço, Keiller pode deixar o Internacional em janeiro

O goleiro Keiller alternou bons e maus momentos na meta do Internacional - (crédito: ricardo duarte) Jogada10 Jogada10

As baixas seguem no Internacional. No momento a provável bola da vez é o goleiro Keiller. Afinal, ele ficou sem espaço no time e tem tudo para deixar o clube no início do ano que vem. Aos 27 anos, o arqueiro não está nos planos do técnico Eduardo Coudet. Assim, ele está prestes a cruzar a janela de transferências.

Keiller não tem futuro garantido no Internacional. Assim, comissão técnica e diretoria não farão esforços pela permanência do goleiro em caso de eventual proposta. O clube está pedindo 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões) pelo jogador. Até o momento, porém, não surgiu proposta alguma pelo goleiro.

O goleiro tem contrato com o Internacional até o fim doa no de 2026. Caso não suja qualquer proposta, Keiller se reapresentará ao clube para iniciar a pré-temporada. A diretoria do clube, no entanto, não quer trabalhar com esta hipótese. A ideia e negociá-lo o quanto antes.

Primeiro reserva de Rochet, Keiller está à frente de jogadores mais novos, como Emerson Júnior e Anthoni, terceiro e quarto goleiros, respectivamente. Caso Keiller deixe o Internacional, a diretoria gaúcha não pretende contratar outro para a posição.

Keiller começou o ano com a perspectiva de ser dono absoluto da meta colorada. Porém, com boas e más atuações, ele não conseguiu manter a regularidade e frustrou dirigentes, torcida e comissão técnica. Assim, ele perdeu a posição para John, que foi para o Valladolid (ESP) com a contratação de Rochet.

