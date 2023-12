Inglês: Com ex-Fluminense brilhando, Brighton vence Tottenham

Hinshelwood fora da foto, chuta para fazer o primeiro gol do Brigthon sobre o Tottenham - (crédito: Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Brighton recebeu o Tottenham nesta quinta-feira (28/12) pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Em sua casa, o Falmer Stadium, venceu o rival por 4 a 2, com grande atuação de João Pedro. Afinal, o atacante ex-Fluminense e da Seleção Brasileira, fez dois gols (ambos de pênalti) e deu um passe genial para o gol de Hinshelwood. Estupiñán, num golaço, fez o outro. Do lado do Tottenham, Richarlison, que marcara nos últimos três jogos do Tottenham, passou em branco. Mas teve o que lamentar: fez dois gols que acabaram anulados. Os tentos de seu time foram de Véliz e Ben Davies.

O Tottenham parou nos 36 pontos, em quinto lugar, fora da zona de classificação à Champions. O Brighton chegou aos 30 pontos. Mas se aproximando da zona de classificação às Ligas Europeias.

Muitos fatores levaram o Tottenham ao resultado ruim (o time chegou a estar perdendo por 4 a 0). A começar, o desfalque do zagueiro Romero, o que obrigou o técnico Ange Postecoglou a improvisar o brasileiro Emerson Royal na posição. Além disso, os volantes Sarr e Hojbjerg foram muito mal, deixando espaços que levaram o Brighton a fazer seus gols e perder pelo menos outras cinco oportunidades claras. Apenas nos dez minutos finais da partida, quando achou seu primeiro gol, foi que o time teve maior eficácia.

Brighton deu nó no Tottenham no primeiro tempo

O Tottenham fez um primeiro tempo apagadíssimo. Afinal, viu o Brighton dominar totalmente as ações e perder duas chances antes dos dez minutos, obrigando o goleiro Vicario a fazer boas defesas. Porém, aos 11, não teve jeito. O Brighton atacou pela esquerda e a bola chegou até João Pedro. O ex-Fluminense fez jogada sensacional, cortando para o meio e encontrando Hinshelwood livre na área pela direita. Dessa forma, o lateral-direito bateu para fazer 1 a 0.

O Brighton seguiu em cima. Mandou bola na trave e ampliou, aos 23. Após chuveirinho na área, Kulusevski puxou a camisa de Welbeck na hora em que o atacante iria finalizar a gol. Pênalti bem cobrado por João Pedro. Depois do 2 a 0, o Tottenham atabalhoadamente começou a ter chances. Mas foi o Brighton que quase ampliou em chute de Milner na trave, num gol de Buonanotte que foi anulado por impedimento e em milagre de Vicário em chute de João Pedro. Já o Tottenham só teve uma chance, em chute de Richarlison, mas apenas no fim da etapa.

Richarlison sem sorte; João Pedro brilhando

O Tottenham voltou mais ativo no ataque e Richarlison passou a receber mais passes. Mas nem o brasileiro nem o seu time estava com sorte. Afinal, o Pombo, se colocando bem nas finalizações, fez dois gols. Ambos anulados. Para piorar, aos 18, o Brighton foi ao ataque. Milner cobrou escanteio pela esquerda. Deu passe rastreiro para Estupiñan. O lateral equatoriano mandou uma bomba de fora da área. Golaço. Brighton 3 a 0, para explosão da torcida. E a festa continuou: pênalti de Lo Ceslo em Ferguson. João Pedro cobrou muito bem para fazer o quarto gol, aos 30.

Pouco depois, aos 36, o garoto argentino Alejo Veliz (ex-Rosario Central) descontou para o Tottenham, fazendo seu primeiro gol com a camisa dos Spurs. O gol animou o Tottenham, que fez mais um numa cabeçada de Ben Davies, aos 41. Isso fez o Tottenham pressionar até o fim, tentando diminuir ainda mais o placar. Mandou uma na trave e teve outras duas chances. Mas a reação foi tardia. Dessa forma, deu Brighton 4 a 2.

