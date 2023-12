NBB: Brasília visita Fortaleza nesta sexta para última partida de 2023

Depois de um começo de temporada frustrante e aquém dos objetivos, o Brasília Basquete tem mais um compromisso para encerrar 2023 e o primeiro turno do NBB. O time candango visita o Fortaleza nesta sexta-feira (29/12), às 19h30, na capital cearense, e precisa da vitória se quiser terminar o ano bem. Atualmente na vice-lanterna, os comandados pelo técnico Dedé Barbosa perderam as últimas sete partidas e se veem dois triunfos atrás do Botafogo, atualmente em 16º, posição limite da classificação aos playoffs.

No entanto, os desafios não são poucos para tentar uma mudança de cenário e o desempenho longe de casa é um deles. O Brasília é, empatado com Cerrado, Botafogo e Mogi, o pior visitante da liga, vencendo apenas uma vez em terras adversárias. Na ocasião, os brasilienses levaram a melhor contra o Pato, no Paraná, no primeiro compromisso da temporada fora da capital.

Além disso, a equipe ainda acumula estatísticas negativas ao longo da competição. No momento, os tricampeões nacionais amargam o status de terem a pior defesa e o pior ataque da liga, fora também serem quem menos dá assistências e o segundo com menor número de rebotes por jogo entre todos os 19 participantes da atual edição.

Mesmo que o time do DF esteja enfrentando um momento de baixa, a situação recente do Leão Pici não é tão diferente. Após começar a temporada voando e ocupando as primeiras posições da tabela, o Fortaleza amargou seis derrotas consecutivas e despencou na classificação. A série negativa foi interrompida na última partida, contra o Cerrado, outro representante da capital federal na elite e derrotado pelos nordestinos por 87x 76.

O resultado fez os cearenses conseguirem recuperar a oitava posição, com recorde de nove vitórias e sete reveses. A situação de momento faz com que o Carcalion assuma a última vaga para a Copa Super 8, um torneio mata-mata disputado entre os oito melhores colocados no primeiro turno da liga, mas um triunfo contra o Brasília é um passo importante para confirmar a classificação.

Com este cenário em vista, a partida no Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, pode trazer consequências importantes para os dois lados, mesmo que em situações diferentes na tabela.

Depois de visitar os cearenses, o Brasília terá uma semana para recarregar as energias e volta à quadra apenas no primeiro sábado do ano (6/1), quando recebe o Pato Basquete na abertura do returno. A bola sobe às 16h, na Arena BRB Nilson Nelson, mas não terá transmissão para TV ou YouTube. Quem levou a melhor no confronto entre as equipe no primeiro turno foram os brasilienses, que venceram o adversário por 78 x 80 em Pato Branco, no Paraná.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima