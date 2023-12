Presidente da Fifa parabeniza Palmeiras por vaga no Mundial de Clubes-2025

Gianni Infantino, presidente da Fifa - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Gianni Infantino, presidente da Fifa, parabenizou o Palmeiras, nesta quinta-feira (28), pela classificação assegurada ao Mundial de Clubes de 2025, que ocorrerá nos Estados Unidos. O clube, aliás, lidera o ranking da entidade entre os sul-americanos para o novo Mundial.

“Parabéns e felicidades ao Palmeiras pela classificação ao novíssimo Mundial da Fifa nos Estados Unidos, em 2025”, disse o mandatário da entidade máxima do futebol.

O torneio, que ocorrerá a cada quatro anos, contará com 32 clubes. Em 2025, ocorrerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho, no meio da temporada do futebol brasileiro.

Com direito a seis vagas no Mundial, a Conmebol preencherá quatro delas com vencedores da Libertadores (de 2021 a 2024). O limite, porém, é de dois representantes por país. A exceção se dá somente caso um clube fature o título continental. Assim, as outras duas vagas virão de clubes com melhor ranqueamento na lista da Fifa.

A divisão dos clubes que participarão do Mundial se dará em oito chaves, com o enfrentamento em turno único. Os dois melhores passam para as oitavas de final. A partir daí, haverá mata-mata único.

Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão assegurados no torneio de 32 equipes, já que venceram as edições da Libertadores de 2021, 2022 e 2023, respectivamente.

Lista dos clubes já classificados

Al Ahly (Egito)

Wydad AC (Marrocos)

Al Hilal SFC (Arábia Saudita)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Chelsea (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Manchester City (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha)

Paris Saint-Germain

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Benfica (Portugal)

Monterrey (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Club León (México)

Auckland City (Nova Zelândia)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

