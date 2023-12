Fluminense aumenta proposta e sonha com o retorno de Luiz Henrique

Fluminense entra de vez na briga por Luiz Henrique, do Betis - (crédito: Foto: Ulises Ruiz/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Fluminense entrou de vez na novela envolvendo a contratação do atacante Luiz Henrique. Em meio ao interesse de outros clubes do Brasil e do exterior, o Tricolor das Laranjeiras decidiu subir a oferta enviada ao Real Betis e aguarda uma resposta dos espanhóis para avançar pelo jogador. A informação é do portal ‘ge’.

Afinal, o clube carioca decidiu aumentar a proposta de empréstimo por um ano: de 500 mil euros para 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,37 milhões). Além disso, a opção de compra também aumentou, mas os valores não foram revelados.

O Betis, a princípio, deseja uma venda dos direitos federativos do atleta, mas não descarta um empréstimo. Quem também está na disputa pelo jogador é o Flamengo, que deseja o atleta e ainda não desistiu de um possível negócio. Entretanto, o Fluminense é o único que enviou uma oferta concreta.

As negociações estão sendo direcionadas pelos empresários Jhonny Max, que o descobriu quando era criança, e o italiano Stefano Castagna, que toca as conversas no mercado europeu. Contudo, a relação entre os dois não é das melhores, o que dificulta o interesse dos clubes e, portanto, cria divergências.

Revelado nas divisões de base do Fluminense, Luiz Henrique está ciente das conversas e sinalizou o desejo de retornar ao futebol brasileiro. No entanto, a decisão é do clube espanhol, que pretende recuperar parte do investimento feito para contratá-lo.

Com a camisa do Betis, desde agosto de 2022, o jogador soma 60 partidas, com quatro gols e nove assistências. Na primeira temporada, foi muito aproveitado, com 43 partidas, 27 como titular, porém perdeu espaço e está fora dos planos.

