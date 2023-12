Santos confirma a permanência do zagueiro Joaquim para 2024

Joaquim seguirá no Santos em 2024 - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos anunciou, nesta quinta-feira (28), que o zagueiro Joaquim permanecerá na Vila Belmiro para a próxima temporada. Diferentemente dos casos envolvendo outros jogadores que irão seguir no clube, o defensor não passará por uma readequação salarial. Contudo, o Peixe avaliou que houve comprometimento por parte do jogador, que acreditou no projeto esportivo para 2024.

Joaquim foi o quarto nome do elenco do Peixe que tem a continuidade assegurada pela nova diretoria santista. Antes dele, o goleiro João Paulo, o volante Tomás Rincón e o atacante Julio Furch se adequaram à nova política do clube e permanecerão no elenco. Entretanto, os três tiveram que readequações salariais para ficarem na Vila Belmiro.

O anúncio foi realizado no mesmo dia em que o zagueiro completa 25 anos. Joaquim foi contratado pelo Santos no início do ano junto ao Cuiabá. O Peixe desembolsou 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,1 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador. Ele tinha sondagens da Europa, mas decidiu ficar.

Aliás, o zagueiro se tornou um dos bons destaques da equipe em 2023, Afinal, em 39 jogos, ele marcou três gols e distribui quatro assistências, além de colecionar boas atuações.

Garoto da base também permanece no Santos

Horas após anunciar a permanência de Joaquim, o Peixe também confirmou que o garoto Jair continuará no clube. O jovem tem contrato até o dia 15 de junho de 2025 e, no passado, chegou a ser sondado por clubes europeus. Contudo, ele decidiu permanecer e ajudar o Santos no retorno à Série A.

Ao contrário de Joaquim, Jair deve ganhar uma valorização salarial durante a temporada. Assim, com a permanência dos dois, o Peixe terá seis jogadores para a posição em seu elenco. São eles: Joaquim, Jair Cunha, Messias, Alex Nascimento, Luiz Felipe e Gil. Aliás, João Basso deve deixar o clube.

