Estevão se vê ‘mais preparado’ e vislumbra profissional do Palmeiras

O Palmeiras segue sua preparação para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. Joia da base, Estêvão, de apenas 16 anos e que foi campeão brasileiro com o profissional neste ano, está inscrito e será o principal nome do clube na busca pelo tricampeonato. Esta será a segunda Copinha do meia-atacante, que pode faturar seu segundo título no torneio.

Estevão, aliás, se vê mais mais experiente para a disputa da nova edição e vislumbra receber mais oportunidades do técnico Abel Ferreira no profissional.

“Venho para essa Copinha mais preparado, maduro e experiente, explorando melhor meu futebol. Tenho certeza que vou dar meu melhor para ajudar a equipe em busca do título. Minha cabeça agora está totalmente focada na Copinha. Tenho desejo de conquistá-la novamente. Com muito trabalho, esforço e dedicação, espero ao longo do tempo subir para o profissional e ter mais oportunidades”, disse.

Estevão teve uma temporada de 2023 marcante. Além do sucesso no Verdão, ganhou destaque na Seleção Brasileira sub-17. No Mundial da categoria, anotou três gols e deu outras três assistências.

O jovem chegou a participar de treinos com a equipe profissional na reta final do Campeonato Brasileiro e integrou a lista de relacionados em três partidas, a última delas no empate diante do Cruzeiro, em jogo que definiu o título nacional para o Palmeiras.

“Essa reta final de ano foi muito boa, uma experiência incrível que tive com os profissionais. Participei de treinos, fui relacionado para jogos. Escutei vários conselhos e guardei eles para usar dentro e fora de campo. Só tenho a agradecer à comissão técnica do Abel, que me ajudou bastante até aqui”, declarou, sobre a experiência que teve sob o comando de Abel Ferreira.

Palmeiras divulga inscritos; Estevão é a estrela

Estêvão chegou ao Verdão em 2021 e já faturou dez títulos: Copinha (2023), Copa do Brasil Sub-17 (2022 e 2023), Campeonato Brasileiro Sub-17 (2022 e 2023) e os Campeonatos Paulistas Sub-15 (2021 e 2022), Sub-17 (2022) e Sub-20 (2023), além do Brasileirão, já com o profissional (2023).

A lista conta com 14 remanescentes da edição passada, vencida pelo Verdão. São eles: o goleiro Aranha, os laterais Gilberto, Edney e Ian, os zagueiros Pedro Felipe e Talisca, os meio-campistas Léo, Patrick, Thalys e Vitor André e os atacantes Allan, Daniel, Estêvão e Kauan Santos.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras contará com ao menos um jogador de 15 anos no elenco que disputará a Copinha. Wesley será, portanto, o representante com essa idade na competição. Em 2023, foram Luis Guilherme e Estevão.

A estreia alviverde na Copinha será no dia 4 de janeiro, às 17h30 (de Brasília), contra a Sociedade Esportiva Queimadense-PB, na Arena Barueri. União-ABC e Oeste-SP são os demais integrantes do Grupo 24.

