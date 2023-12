Relembre a carreira de Pelé, uma lenda do futebol

Pelé atuou por Santos, Cosmos e Seleção Brasileira em sua carreira - (crédito: Foto: Acervo Histórico/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

Pelé nasceu Edson Arantes do Nascimento, em Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Ele deu os seus primeiros passos no futebol no Bauru, em 1953. Três anos depois, debutava no Santos, clube pelo qual pavimentou um caminho insuperável dentro das quatro linhas. No Peixe (1954 a 1974), Pelé conquistou duas Libertadores, dois Mundiais de Clubes, seis Brasileiros, quatro Torneios Rio-São Paulo e dez Paulistas. Na Seleção Brasileira, o Rei estreou em julho de 1957. No ano seguinte, com apenas 17 anos, conquistou a Copa do Mundo, marcando um gol antológico na final, contra a anfitriã Suécia. O camisa 10 ganhou mais dois Mundiais: 1962, no Chile, e 1970, no México. Inclusive, naquele momento, já era uma lenda do futebol e melhor jogador de todos os tempos. O Rei ainda jogou nos Estados Unidos antes de pendurar, definitivamente, as chuteiras. Por lá, defendeu o New York Cosmos de 1975 a 1977.

