Vitor Roque é ambicioso ao chegar no Barcelona: ‘A Champions é o meu sonho’

A ida de Vitor Roque para o Barcelona foi coberta de uma grande expectativa desde o momento que se confirmou a contratação no início de julho deste ano. Tal atmosfera foi confirmada após a primeira entrevista do atacante brasileiro para os meios de comunicação do clube espanhol. O jogador demonstrou empolgação com o novo desafio e principalmente ambição em ganhar títulos.

“Vencer a Liga dos Campeões seria o meu maior sonho. Quero realmente fazer as coisas bem e ganhar o máximo possível com o Barça, além de aproveitar ao máximo a experiência no melhor time do mundo”, confessou o promissor atleta.

Em seguida, Vitor Roque admitiu que o novo companheiro de equipe que mais está ansioso para jogar ao lado de Raphinha, seu compatriota. Bem como uma uma de suas referências na posição, o polonês Robert Lewandowski.

“São todos muito bons, mas quero muito jogar com o Lewandowski. E, claro, também com o Raphinha. Vou realizar um sonho”, frisou o atacante brasileiro.

Posteriormente, Vitor expôs que Raphinha lhe revelou todos os pontos positivos de defender os Culés.

“Ele me contou que o Barça um clube fantástico, perfeito, com todas as facilidades para aprender e trabalhar”, destacou Roque.

Detalhes da investida do Barça a Vitor Roque

O atacante brasileiro ainda deu detalhes de como chegou até ele o desejo dos Blaugranas e como foi a evolução das tratativas.

“No começo não acreditei. Depois de um tempo, as coisas ficaram sérias. Falei com meu pai e, quando veio a confirmação, fiquei muito feliz porque meu sonho estava se tornando realidade. Acompanhei o Barcelona por toda a minha vida. E era minha única opção”, especificou Vitor.

“É o melhor clube do mundo e sempre foi meu sonho jogar aqui. Grandes ídolos como Romário e Neymar também passaram por esse time, que marcou história. Será um prazer defender esta camisa”, acrescentou.

Apesar da pouca idade, Vitor comentou que a princípio não sente a pressão de defender um dos maiores clubes do mundo.

“Estou tranquilo. Procuro não pensar muito, não ir mais longe. Só quero ajudar o clube o máximo que puder para ganhar todos os títulos possíveis”, finalizou.

