Botafogo contrata novo gerente de futebol para auxiliar Mazzuco

Novo gerente do Botafogo, Augusto passou pelo Coritiba - (crédito: Foto: Reprodução Site Coritiba) Jogada10 Jogada10

O Botafogo tem um novo gerente de futebol para 2024. Trata-se de Augusto Moura de Oliveira, de 40 anos, que já trabalhou na dupla Atletiba. A ideia é ter um auxiliar para André Mazzuco no departamento de futebol.

O cargo já existiu no Glorioso, mas estava vago desde o início da temporada passada, com a saída de Pedro Moreira. Aliás, o próprio Mazzuco fez a indicação do profissional, que vai ajudar no processo de contratações, mas também nas categorias de base.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.