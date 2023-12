Agente de Thiago Maia confirma que volante está perto de deixar o Flamengo

Thiago Maia se tornou uma peça dispensável no Flamengo principalmente após atuações ruins na reta final da Série A - (crédito: Marcelo Cortes / Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo está próximo de concretizar a saída do volante Thiago Maia. O destino do jogador provavelmente é o Corinthians. Isso porque os clubes abriram tratativas por uma troca entre o argentino Fausto Vera e ele. A confirmação de que um desfecho positivo está perto veio do representante do atleta do Rubro-Negro, Giuliano Bertolucci em entrevista para a Revista Colorada.

Prontamente o Timão aceitou negociar Vera, mas o clube carioca solicitou que eles aguardassem, pois precisava do aval do técnico Tite. Outro jogador que inicialmente estaria no negócio é o lateral-direito Matheuzinho. No entanto, o Corinthians pediu que outro atleta fosse incluído. Desse modo, o Flamengo iria contatar seu treinador para montar uma lista com peças do elenco que não iria utilizar.

A prioridade do Coringão para a lateral direita era o argentino Leonardo Godoy, por quem liderava a disputa. Contudo, o Estudiante de La Plata, da Argentina, dono dos seus direitos, ficou com receio dos problemas financeiros do clube. Com isso, a preferência era vender o jogador para o Athletico, interessado com quem tem tratativas mais avançadas. Ou seja, há possibilidade de Matheuzinho voltar a ser incluído no negócio.

Thiago Maia dispensável no Flamengo

Thiago Maia se tornou uma peça negociável no elenco após atuações ruins, principalmente na reta final da Série A. Um exemplo foi o desempenho negativo na derrota por 3 a 0 para o Atlético, no Maracanã. Na oportunidade, o revés praticamente deu um ponto final no sonho da conquista do título.

Como a avaliação do Flamengo é que possui outras boas opções de volante no elenco, entende que uma saída de Thiago Maia é um cenário positivo. Entretanto, não vai facilitar para os clubes que demonstrarem interesse, pois o contrato é válido até dezembro de 2026. O Internacional foi um dos que consultou a situação.

Vera terá alta concorrência por espaço no Rubro-Negro se realmente o negócio fechar. Isso porque na teoria Tite conta com quatro alternativas como volante. Trata-se de Allan, Erick Pulgar, Gerson e Victor Hugo.

