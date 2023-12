Empresária reclama de Cruzeiro do Neymar: ‘Ambiente impróprio para menores’

Empresária criticou o evento "Ney em Alto Mar" - (crédito: Foto: Reprodução Instagram @shopv_atelie) Jogada10 Jogada10

A empresária Vannini usou os stories do Instagram e reclamou do Cruzeiro do Neymar. Afinal, ela estava com o filho e lamentou a ausência do craque brasileiro em diversos momentos do evento “Ney em Alto Mar”.

“Tudo é em volta dele. Meu filho não come, não dorme, não faz nada em função desse tal de Neymar. Em um evento como esse, ele pelo menos deveria ter marcado uma sessão de autógrafos, dado boas-vindas para as crianças. O cara não aparece – só apareceu ontem, no camarote da balada. Nem aí para as crianças, ele está fazendo a festa dele”, desabafou.

Em outro dia, no entanto, a empresária voltou a postar em seu Instagram e garantiu que conseguiu ter acesso ao jogador.

“Conseguimos, depois de muito reclamar, que o Neymar fizesse uma sessão de fotos com as crianças. Era isso que nós queríamos. Valeu a pena botar a boca no trombone”.

Aliás, Vannini ainda lamentou ter visto com o filho algumas cenas impróprias para menores de idade.

“Se era para fazer um evento como esse, deveria ser censurada a entrada das crianças com de 14 ou 16 anos. O que acontece na piscina à noite, não é coisa para criança. Tudo acontece na piscina, e isso não é ambiente para criança”, disse ela que não parou com as críticas.

“Deveria ter sido estabelecido limite de idade para a venda das cabines, tipo hotel adults only (somente adultos) ou, pelo menos, barrar a entrada de crianças no ambiente do navio em que rolava a festa com ‘tudo liberado’. O problema é que não tem uma área no navio em que estejamos livres disso”, completou.

Cruzeiro do Neymar tem comida ruim

A empresária, aliás, ainda usou o espaço em seu Instagram para criticar a comida servida para todos que estavam no cruzeiro.

“Não é um cruzeiro barato. Eu estou comendo pão com manteiga e café com leite. Pessoas que já fizeram cruzeiro disseram que a qualidade da comida é diferente. Nesse, a reclamação é geral. Até para quem está na área VIP”, finalizou.

