Novo técnico do Cruzeiro diz que está atento ao futebol mexicano por novas contratações

Novo treinador do Cruzeiro está atento ao mercado - (crédito: Foto: Divulgação / Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O argentino Nicolás Larcamón, técnico do Cruzeiro para 2024, ainda não se apresentou na Toca da Raposa II. No entanto, garantiu que está atento ao mercado mexicano para novas contratações para o time celeste.

Inicialmente, o treinador que estava no Leon, do México, ressaltou a qualidade dos atletas do futebol mexicano.

“Os jogadores mexicanos demonstraram qualidade para mim, têm uma capacidade de jogar partidas internacionais. Mas temos que ver as possibilidades em função também da minha equipe. Há jogadores com hierarquia mais que suficiente para desempenhar tanto no mercado brasileiro como no europeu”, destacou na entrevista a Caliente TV.

Cruzeiro em ano movimentado

Aliás, na mesma entrevista, Larcamón garantiu que o Cruzeiro terá novo atacante de área. Será Juan Dinenno. “Já está resolvido, tudo acordado. Ainda não é oficial, mas acredito que esteja muito próximo disso”, frisou em conversa com os jornalistas da Caliente TV.

O técnico, inclusive, ressaltou a relevância que trata seu novo movimento no mercado de assinar com um clube do futebol brasileiro. “Equipe muito tradicional e de grande importância”, concluiu.

O Cruzeiro terá ano movimentado: de volta a uma competição internacional, a Raposa terá Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Brasileirão em 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.