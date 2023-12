Flamengo contrata lateral-esquerdo, promessa da base do Vitória

Ainoã é uma das principais joias da base do Vitória nos últimos anos, mas o perdeu para o Flamengo - (crédito: Maurícia da Matta / EC Vitória) Jogada10 Jogada10

O Flamengo contratou mais uma promessa para o seu elenco. Trata-se do lateral-esquerdo Ainoã, que pertencia ao Vitória. O jogador não chegou a um consenso com a diretoria do clube nordestino para a renovação contratual. Seu vínculo com o Rubro-Negro baiano iria até março de 2024. Contudo, eles aceitaram liberá-lo desde que mantivessem 30% dos seus direitos.

Os cariocas e o atleta acenaram positivamente e Ainoã se apresenta ao novo clube em janeiro. A informação inicial é do portal “Arena Rubro-Negra”. Como o lateral-esquerdo possui apenas 18 anos, a princípio, ele integrará a equipe sub-20 do Flamengo. Ele iniciou sua trajetória no futebol exatamente nas categorias de base do Vitória, em 2020.

Ainoã começou na equipe sub-17 sempre com a condição de uma grande promessa. No ano seguinte, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Rubro-Negro baiano e a partir disso foi um dos principais destaques nas categorias inferiores do clube. Posteriormente, em 2022 subiu para o time sub-20 onde conquistou seus principais títulos, o estadual e a Copa do Nordeste da categoria.

Dessa forma, as boas atuações lhe renderam nesta temporada sua primeira experiência no profissional. Sua primeira partida no time principal foi na derrota do Vitória por 2 a 1 para o Campinense pela Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo, aliás, foi titular na oportunidade e atuou por 80 minutos.

