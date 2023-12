Grêmio anuncia renovação de Pedro Geromel

Pedro Geromel fica no Grêmio até metade de 2024 - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Jogada10 Jogada10

Após muitas expectativas e incertezas, Pedro Geromel continua no Grêmio. O zagueiro de 38 anos renovou seu contrato no tricolor gaúcho até metade de 2024. O clube fez um anuncio oficial na tarde desta sexta-feira (29), através das redes sociais.

ELE FICA! ???????????????? Há 10 anos liderança e referência na defesa gremista, Geromel seguirá vestindo nossas cores. Desde 2013, muitos foram os desafios, as batalhas que lutamos e vencemos juntos. E estamos prontos para mais – com a lenda, o ídolo, o santo.https://t.co/tKT42EIgRm pic.twitter.com/iEgrAmhzE2 — Grêmio FBPA (@Gremio) December 29, 2023

Renovação de Geromel

A renovação de contrato já vinha sendo discutida entre as partes por meses. O defensor, dessa forma, nunca escondeu seu interesse de permanecer no clube. O jogador, por sinal, afirmou aos dirigentes tricolores que não criaria empecilhos por conta de questões salariais. O objetivo do atleta é pendurar as chuteiras em Porto Alegre.

Apesar da renovação de contrato, Pedro Geromel viveu momentos conturbados em 2023. O zagueiro sofreu uma lesão séria no joelho esquerdo e disputou apenas sete jogos nesta temporada. O defensor, dessa forma, acabou sendo desfalque do time durante boa parte do ano.

Ídolo do Grêmio

Aliás, Pedro Geromel chegou ao Grêmio em dezembro de 2013 e já completou dez anos no clube. O zagueiro, dessa forma, vem sendo um dos destaques da equipe tricolor nos últimos anos e já é considerado um ídolo histórico da instituição. O defensor já conquistou Libertadores, Recopa, Sul-Americana, seis Estaduais e quatro Recopas Gaúchas.

Com 384 jogos disputados e 14 gols marcados, Pedro Geromel tem mais seis meses para construir uma nova história no Grêmio. O zagueiro é uma das lideranças do elenco e pode ser importante nas disputas do Gaúcho, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil em 2024.

