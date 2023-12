Manchester City x Sheffield: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester City está atrás da liderança do Campeonato Inglês - (crédito: Foto: Divulgação/Manchester City) Jogada10 Jogada10

Em sua última partida do ano, o Manchester City recebe o Sheffield United neste sábado (30), ao meio-dia (horário de Brasília), no Estádio Etihad. O confronto,vale lembrar, é válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês (a primeira do returno), de 2023/2024. O duelo terá transmissão exclusiva do canal por streaming Star +.

O Manchester City entra na rodada em quarto lugar. O clube, aliás, soma 37 pontos. Assim, encontra-se atrás apenas do Liverpool (42), Arsenal (40) e Aston Villa (39). O trio, porém, tem um jogo a mais, pois o Manchester City se ausentou para a disputa do Mundial.

Para esta partida, o City ainda não deve ter os retornos dos atacantes Haaland e Doku, e o meia De Bruyne, que foram baixas no Mundial.

O Sheffield, por sua vez, tem uma lista extensa de problemas, incluindo suspensão e lesão. Vale destacar a situação de James McAtee, que não poderá jogar por estar emprestado pelo Manchester City. No entanto, o maior problema do clube é estar na lanterna da competição, com apenas 9 pontos e duas vitórias.

Manchester City X Sheffield United

20ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 30/12/2023, 12h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias e Aké; Lewis e Rodri; Bernardo Silva, Foden e Grealish; Álvarez. Técnico: Pep Guardiola

SHEFFIELD UNITED: Foderingham; Bogle, Baldock, Robinson, Trusty e Lowe; Vini Souza, Norwood e Brooks; Archer e McBurnie. Técnico: Chris Wilder

Árbitro: David Coote

Sábado (30/12)

Luton Town x Chelsea – 9h30

Aston Villa x Burnley – 12h

Crystal Palace x Brentford – 12h

Manchester City x Sheffield – 12h

Wolverhampton x Eveton – 12h

Nottingham Forest x Manchester United – 14h30

Domingo (31/12)

Fulham x Arsenal – 11h

Tottenham x Bournemouth

Segunda (01/01)

Liverpool x Newcastle – 11h

Terça (02/01) -16h30

