Napoli vacila em casa e só empata com o Monza pelo Italiano

Napoli e Monza ficaram no 0 a 0 em Nápoles, nesta sexta-feira (29) - (crédito: Foto: Divulgação/Napoli) Jogada10 Jogada10

Em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, Napoli e Monza ficaram no empate sem gols, nesta sexta-feira (29), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Nos acréscimos do segundo tempo, Maric foi expulo pelo time visitante.

Com o resultado, os napolitanos aparecem em sétimo lugar, com 28 pontos, enquanto o Monza está em 11º, com 22 pontos. A liderança, vale lembrar, é da Internazionale de Milão, que tem 44. Ela é seguido de perto pela Juventus, com 40. Depois aparecem Milan e Fiorentina, ambos com 33. A Viola, porém, já jogou na rodada. O Bologna, vale lembrar, tem 31 e ainda entrará em campo. Assim, o G4 ainda pode ter mudança neste ano.

O Napoli agora enfrenta o Torino fora de casa, no próximo domingo (07), às 11h (horário de Brasília). Já o Monza visita o Frosinone no dia anterior (06).

O zagueiro brasileiro Juan Jesus recebeu cartão amarelo, mas jogou os 90 minutos pelo Napoli. Seu reserva, Natan, não pôde atuar, afinal, estava machucado.

Campeonato Italiano – 18ª rodada

Sexta-feira (29/12)

Fiorentina 1 x 0 Torino – 14h30

Napoli 0 x 0 Monza – 14h30

Genoa x Internazionale de Milão – 16h45

Lazio x Frosinone – 16h45

Sábado (30/12)

Atalanta x Lecce – 8h30

Cagliari x Empoli – 11h

Udinese x Bologna – 11h

Hellas Verona x Salernitana – 14h

Milan x Sassuolo – 14h

Juventus x Roma – 16h45