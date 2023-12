Diniz, técnico do Fluminense, supera grandes nomes e fica no top5 do ranking da IFFHS

Fernando Diniz conquisto o Campeonato Carioca, a Libertadores e foi vice-campeão mundial em 2023 - (crédito: Marcelo Gonçalves/FFC) Jogada10 Jogada10

O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, está com boa reputação mundial. Afinal, superou outros grandes profissionais da área como Jurgen Klopp, do Liverpool. A renomada IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística) divulgou seu ranking anual, nesta sexta (29), e o comandante aparece na quinta colocação de melhores treinadores de 2023.

Diniz ficou nessa posição graças ao inédito título da Libertadores desta temporada, além do vice-campeonato mundial. Afinal, ele ficou a frente de outros nomes badalados como Arteta do Arsenal, Unai Emery do Aston Villa e Xavi do Barcelona. Pep Guardiola foi escolhido o melhor treinador do mundo pela terceira vez. Isso porque, já recebeu o mesmo prêmio em 2009 e 2011, quando estava nos Culés.

Durante este ano com o Manchester City, o espanhol venceu cinco troféus. No caso, a inédita Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes, o tricampeonato da Premier League, a Supercopa da Uefa e a FA Cup. Ainda no podium aparecem Ancelotti, do Real Madrid, em segundo, Luciano Spalleti, ex-Napoli e atualmente na Seleção da Itália, em terceiro.

Assim como Simoni Inzaghi, treinador da Inter de Milão, vice-campeão da Champions em quarto. Outro nome vitorioso no Brasil, Abel Ferreira, não esteve nem entre os dez melhores colocados. Pelo Palmeiras, aliás, ele conquistou a Supercopa do Brasil, Campeonato Paulista e a Série A nesta temporada.

Confira o top10 de melhores técnicos da IFFHS

1 – Pep Guardiola – Manchester City

2- Carlo Ancelotti – Real Madrid

3 – Luciano Spaletti – Napoli

4 – Simone Inzaghi – Inter de Milão

5 – Fernando Diniz – Fluminense

6 – Mikel Arteta – Arsenal

7 – Xavi Hernández – Barcelona

8 – Ange Postecoglou – Tottenham

9 – Unai Emery – Aston Villa

10 -Jürgen Klopp – Liverpool

