Diniz enaltece chegada de Renato Augusto ao Fluminense: ‘Muito talentoso’

A confirmação de que Renato Augusto será jogador do Fluminense está cada vez mais próxima. O experiente meio-campista provavelmente defenderá o time das Laranjeiras pelos próximos dois anos e o anúncio de sua chegada deve ocorrer nos próximos dias.

Entretanto, o treinador Fernando Diniz falou a respeito do veterano como jogador do Tricolor carioca pela primeira vez, em entrevista ao canal oficial do clube, no YouTube. Inclusive, o comandante acredita que a chegada do reforço será extremamente agregadora ao elenco.

“Renato é um jogador que dispensa comentários, história linda no futebol, extremamente talentoso, que decide jogo. Todas as informações de que é um grande profissional, excelente caráter, ótimo amigo. Dessa forma, o jogador fala pelo seu gesto no campo. Faz muito tempo que admiro o Renato, para a gente vai ser uma alegria e honra muito grande contar com tamanho talento e também integridade pessoal”, detalhou Diniz em entrevista à Flu TV.

A propósito, o veterano já possuí data para se apresentar em seu novo clube. Como ele ainda está de férias, a previsão é que o jogador vá ao CT Carlos Castilho pela primeira vez no dia 5 de janeiro. A programação inicial é que o jogador, de 35 anos, realize exames médicos e se aprovado assine contrato com o Tricolor das Laranjeiras.

Impasse para o Fluminense anunciar a chegada

Além disso, o contrato do meio-campista com o Corinthians expira em 31 de dezembro. Tal fato impede que o Fluminense faça o anúncio oficial de sua contratação antes desse período. A princípio, Renato chega ao Tricolor para disputar a titularidade com Ganso. A movimentação significa também uma qualificação de peças da equipe carioca.

